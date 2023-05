Merci à M. Yakabuski pour sa chronique « Le Canada, cancre de l’OTAN » ; les informations sur l’Australie étaient très intéressantes.

Je me demande s’il ne faudrait pas aussi relever le fait que le Nouveau Parti démocratique (NPD) a sa part de responsabilité dans le fait que le Canada traîne les pieds, car c’est ce parti qui a insisté pour obtenir 7 milliards pour les soins dentaires au début de la guerre en Ukraine, alors qu’il était déjà très clair que le conflit allait peut-être s’étendre et menacer un jour plus directement le Canada, et que ce n’est pas avec des brosses à dents que nous allons pouvoir protéger notre population de bombardements […].

Le montant réclamé par le NPD pour les soins dentaires était aussi important que celui qui a été alors alloué à l’augmentation du budget de la Défense ; or, je n’ai rien contre le fait d’aider les gens à payer des soins, mais pour que cela serve à quelque chose, il faut d’abord se donner le moyen de protéger la population et de garder les gens en vie en cas d’attaque. […]

Il est plus que temps de réagir et de faire le maximum pour mettre le pays en état d’être capable de protéger les gens, car la fenêtre de temps dont nous disposons pour faire ces préparatifs se referme très rapidement. […]