L’éducation au bord du gouffre

Le vieil adage dit : parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en ! Le monde de l’éducation vit des moments difficiles par les temps qui courent. C’est une évidence. Malheureusement, une enseignante, probablement à bout de souffle, s’en est prise grossièrement à ses élèves de première année. Inacceptable ! Il est temps d’avoir une conversation honnête concernant l’éducation.

Cette situation met malheureusement en lumière une réalité crue ; soit celle de la souffrance silencieuse d’un nombre appréciable d’enseignants trop longtemps laissés à eux-mêmes avec l’augmentation des élèves à besoins particuliers, sans oublier une valorisation discutable de leur profession.

Humblement, j’ai l’intime conviction que nos décideurs du monde de l’éducation font porter trop de responsabilités sur les épaules des enseignants. Le système de l’éducation n’arrive tout simplement plus, ou très peu, à accompagner les élèves en difficulté.

Les causes sont multiples ; pénurie d’enseignants qualifiés, pénurie d’orthopédagogues, pénurie de psychologues, classes spécialisées de moins en moins présentes, etc. La liste est de plus en plus longue, ce qui témoigne d’une véritable hécatombe dans le monde de l’éducation.

Cette triste réalité devrait alarmer nos décideurs de tout acabit. Force est d’admettre que la gestion de crise semble être la plus utilisée par nos décideurs. Pourtant, la prévention serait porteuse d’espoir pour tous ceux et celles qui croient en l’éducation.

Il faut envoyer un message clair de soutien envers nos enseignants concernant l’aide qu’ils méritent ! Avec tous les défis engendrés par l’augmentation des élèves à besoins particuliers, des troubles de comportement et de la pression pour faire réussir tous nos élèves, il ne faut pas s’étonner de voir nos enseignants quitter le navire avant même d’avoir fini leurs cinq premières années dans l’enseignement.

Pourtant, l’éducation ne devrait-elle pas être le socle d’une société qui se respecte ? Agissons, car nos générations futures méritent certainement mieux !