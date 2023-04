Sièges éjectables et chaise musicale

Les top guns sont toujours assis sur des sièges éjectables, qu’il s’agisse d’Hydro-Québec, du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec ou de la future agence Santé Québec. Tous les ministres, qui disent devoir rendre des comptes en dernier lieu, préfèrent passer la puck quand ils ne peuvent pas la mettre dans les buts.

Le but, cette fois-ci, est de changer la culture du monde de la santé. La culture est à une organisation ce que la personnalité est à l’individu. Un individu ne change pas de personnalité en changeant de maison. Une organisation ne change pas de culture en changeant de structure. D’autant plus que dans le cas de la santé, environ 40 % des employés du ministère pourront changer de maison en allant essayer celle de la nouvelle société d’État, dont ils pourront revenir s’ils le désirent. Droit d’essai gratuit et chaise musicale combinés.

Les nouveaux top guns éjectables de Santé Québec confieront à leurs directeurs jetables la responsabilité de faire ce que les ministres n’ont jamais réussi à faire : consolider les conventions collectives qu’ils ont signées et endiguer la pratique médicale qu’ils ont eux-mêmes libérée et grassement payée en traitant les médecins comme de libres entrepreneurs à revenus garantis par l’État sur simple facturation.

Si ce modèle devait rencontrer un vif succès, il faudrait le transférer aux autres sociétés d’État. Elles devraient alors gérer leurs principaux professionnels sans pouvoir contrôler leur salaire. Leurs top guns se plaindraient probablement que leurs guns ne sont que des fusils à l’eau ou des guns à pétard.

Heureusement pour eux, les top guns auront amplement de corde, de latitude pour atteindre des objectifs de santé populationnelle encadrés par les orientations ministérielles, définis par leur agence et financés par des budgets dont le Conseil du trésor garde le contrôle. Traduisons : juste assez de corde pour qu’on les pende, en toute bonne conscience d’élu responsable.

Les candidats vont-ils se presser au portillon de l’agence ou préférer la sécurité du ministère ?