Professionnel de la politique

Pierre Poilievre, cette figure de proue du Parti conservateur, incarne aujourd’hui un calque du modèle trumpiste qui ne peut laisser indifférent, tant les risques qu’il fait peser sur la démocratie sont grands. À l’instar de l’ancien président américain, Poilievre cultive une rhétorique visant à bercer le peuple aux chants des sirènes du populisme.

Les affinités entre les deux personnages sont troublantes : une propension à user de la rhétorique incendiaire et des théories conspirationnistes, une méfiance exacerbée envers les médias et un populisme assumé qui se joue des faits et de la vérité. Il est donc urgent de prendre au sérieux les risques que fait peser la montée de ce type de discours sur notre démocratie. En divisant les citoyens, en attisant les haines et les ressentiments, en ignorant les faits et en se moquant des règles du jeu démocratiques, Poilievre et ses acolytes font courir un véritable danger à la stabilité sociale.

Bien que Poilievre prétende se soucier du peuple, ses actes témoignent du contraire. Son ambition effrénée ne tend qu’à assouvir sa soif de pouvoir, reléguant les préoccupations populaires au second plan. La politique telle que la pratique Poilievre est un terrain de jeu dangereux. Ses manœuvres et ses stratégies n’ont pour but que de servir sa propre ascension dans la hiérarchie politique. L’intérêt national, quand il n’est pas complètement éclipsé, n’est pour lui qu’un élément subsidiaire.

Pierre Poilievre n’a que peu de considération pour les besoins de ses concitoyens. Son leadership ne peut aboutir qu’à une perte de confiance envers l’institution démocratique. Il est grand temps que l’intérêt national prime les ambitions de ces professionnels de la politique.