La bonne décision a été prise

La décision de construire un seul tunnel destiné au transport collectif est la bonne pour plusieurs raisons. La première est qu’il est temps que la région de Québec soit desservie par des équipements de transport collectif modernes et performants. Montréal a le métro, qui traverse le fleuve pour desservir Longueuil et qui traverse la rivière des Prairies pour desservir Laval. Qui conteste aujourd’hui l’utilité de ces deux tunnels destinés au transport collectif ? Québec est maintenant une grande ville et doit être dotée de systèmes de transport collectif en conséquence. Le troisième lien interrives et le tramway constitueront l’épine dorsale de ces systèmes. L’économie sur le coût du troisième lien permettra de financer les autres composants de ces systèmes, soit plus d’autobus, des stationnements incitatifs et des voies réservées au transport collectif. Le troisième lien sera alimenté par tous les réseaux d’autobus urbains et interurbains qui y amèneront les usagers pour traverser le fleuve. L’achalandage va augmenter au fur et à mesure que les gens découvriront ses avantages.

La deuxième raison est qu’avec l’obtention financement du gouvernement fédéral, les risques financiers sont considérablement réduits. Comme ingénieur, j’ai été impliqué à quelques reprises dans des projets de tunnel et, dans tous les cas, il y a eu des difficultés techniques qui ont entraîné des dépassements des coûts, notamment le tunnel qui a traversé le fleuve à Québec pour la conduite maîtresse de gaz. Le projet de tunnel actuel permettra de connaître les contraintes techniques et les coûts de construction, ce qui permettra de mieux concevoir un projet de troisième lien autoroutier par un tunnel ou par un pont si jamais celui-ci est nécessaire dans le futur. Le premier ministre étant un comptable de formation et un homme d’affaires par profession, il a certainement évalué toutes ces raisons pour arriver à cette bonne décision.