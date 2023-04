«Checker» son français

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec lançait une campagne publicitaire mettant en vedette le faucon pèlerin afin de sensibiliser la population à l’emploi abusif d’anglicismes. Le message se terminait ainsi : « Au Québec, le français est en déclin. Renversons la tendance. »

Le gouvernement procède d’ailleurs actuellement à une vaste consultation visant à alimenter la réflexion sur l’avenir de la langue française au Québec. La première question du sondage se lit comme suit : « À votre avis, que peut faire le gouvernement du Québec pour ralentir, arrêter et renverser la tendance du déclin du français ? »

Or, contre toute logique, ce même gouvernement n’a pas trouvé mieux que « Check ton verre » pour nommer la campagne qu’il vient de lancer afin de réduire les risques d’intoxication au GHB !

Comment un gouvernement qui nous invite à éviter les anglicismes et qui prétend vouloir « ralentir, arrêter et renverser la tendance du déclin du français » peut-il se permettre d’avilir ainsi la langue française ? Ce choix est en contradiction totale avec le discours que tient le gouvernement, et témoigne aussi et surtout d’un manque flagrant de respect non seulement à l’égard de notre langue, mais aussi à l’endroit de ses locuteurs et des citoyens que nous sommes.