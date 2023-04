Séparer l’information des technologies

[…] Il a suffi d’un étiquetage inapproprié sur Twitter pour que CBC/Radio-Canada suspende ses activités sur le réseau social. Cette bavure de M. Poilievre et de M. Musk s’est avérée plus simple et efficace que la manœuvre de Google consistant à limiter l’accès au contenu d’actualités en ligne à moins de 4 % de ses utilisateurs canadiens, en réaction au projet de loi C-18.

La réflexion sur l’éthique de l’intelligence artificielle prend une tournure étrange lorsqu’on se demande si les géants du numérique ont engrangé suffisamment de données pour rendre les activités journalistiques, savantes et politiques obsolètes.