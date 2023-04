Pourquoi faire simple ?

Rêver de gagner à la loterie, c’est bien populaire. Rêver à la simplicité, surtout volontaire, cela reste à voir. Ces milliers de gens, déçus comme s’ils avaient raté le gros lot d’un chiffre seulement, ont accepté que le gouvernement dépense plus que ce qu’une loterie peut lui rapporter d’ici la fin de son règne, 10 milliards de dollars, pour un troisième lien entre Québec et Lévis. Ouf !

Ce fameux projet est un rêve de politiciens habilement échafaudé sur une toile virtuelle à coups d’ignorance, de vanité, d’opportunisme et de je-m’en-foutisme. En plus d’hypothéquer les générations futures qui ne votent pas, elles.

Vous rendez-vous compte ? Ma mère dirait : « Pourquoi ne pas faire simple, voulez-vous bien me le dire ? Vivre simplement, c’est pas compliqué : on fait avec ce qu’on a ! » Et on a la science, la technologie, la nature et la bonté. Il manque la volonté et l’humilité.

Assez, les crocodiles, arrêtez de pleurer. On peut jouer aux trains électriques, aux parcours cyclables, à qui plantera le plus d’arbres, à qui inventera des logements abordables, agréables et habitables pour les familles, des parcs rafraîchissants ; dans tous les quartiers, des centres d’éducation sociale et d’entraide ; des millions de RPA et d’écoles à l’échelle humaine, des réseaux de partage. De quoi renouveler notre énergie, faire gagner le monde entier, sans payer 10 milliards de dollars. Il ne faut pas que ça passe !