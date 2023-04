Small is beautiful

Avant Black is beautiful, il y a eu ce titre d’un livre d’Ernst Friedrich Schumacher que j’ai lu il y a très longtemps, mais dont la pertinence est toujours de mise aujourd’hui. Je ne peux donc m’empêcher de prendre le clavier pour m’exprimer sur le sujet de l’heure : comment répondre à nos besoins énergétiques croissants ?

Depuis la Baie-James qui fut un projet extraordinairement intéressant, il semble que, pour notre gouvernement et pour plusieurs Québécois, production électrique doive rimer avec big.

Connaissez-vous l’énergie houlomotrice ? Vous connaissez probablement les turbines au fil de l’eau. Savez-vous que le fleuve Saint-Laurent reçoit un courant d’eau froide qui vient du Labrador et qui se fraie un chemin jusqu’au Saguenay à contre-courant ? Pour avoir navigué à la voile sur le Saint-Laurent entre Tadoussac et le golfe, je sais qu’il y a, en son sein, des géants qui ne dorment pas.

Pourquoi faudrait-il considérer l’houlomotricité ? Pour plusieurs raisons. L’énergie des vagues est quasi permanente ; produire de l’électricité près des berges, c’est produire près du client au lieu de devoir transporter l’énergie sur des milliers de kilomètres. L’appareil qui utilise l’énergie de la vague brise son pouvoir destructeur. Or l’élévation des océans menace nos côtes et les infrastructures routières qui longent celles-ci. C’est déjà commencé. En plus de produire de l’électricité, on diminuerait donc nos investissements pour protéger et réparer ces infrastructures. Aux îles de la Madeleine, c’est le territoire tout entier que l’houlomotricité pourrait protéger.

Les peuples autochtones nous rappellent régulièrement que les réservoirs que créent les barrages sont des usines qui fabriquent du mercure qui empoisonne les poissons dont ils se nourrissent. […]

Une turbine ancrée au fond du Saint-Laurent et captant l’énergie des courants qui y circulent, c’est moins impressionnant qu’un gros barrage, mais cela nous fournirait une énergie à meilleur prix sans les impacts que les Premières Nations déplorent.

Voilà, poursuivez la réflexion.