Épiphanie ou électoralisme ?

Le surprenant revirement de situation du troisième lien autoroutier à Québec annoncé par la CAQ relève-t-il d’une épiphanie environnementale ou de l’aboutissement d’une stratégie électorale destinée à écarter le parti d’Éric Duhaime ? Si la ministre Guilbault veut nous convaincre de sa sincérité, elle pourrait maintenant s’illustrer dans un autre dossier de tunnel : celui de la mobilité active dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Jusqu’à présent, son ministère a péremptoirement écarté l’idée de laisser circuler piétons et cyclistes dans le tunnel d’évacuation existant. Cette demande a été refusée sans qu’une étude sur sa faisabilité ait été produite. Quelle est la réelle fréquence des évacuations à pied dans le tunnel ? Qu’est-ce qui empêche qu’on y installe des caméras pour surveiller la circulation des piétons et des cyclistes (s’il n’y en a pas déjà) ? Pourquoi ne pourrait-on pas interrompre cette circulation active en cas d’évacuation ? Quels seraient les aménagements requis pour que les adeptes de la mobilité active puissent accéder à ce tunnel sans circuler sur les autoroutes y menant ? Le pont Jacques-Cartier constitue le lien cyclable le plus à l’est de l’île de Montréal. Pour les habitants des secteurs avoisinant le tunnel, cela représente un détour de 16 kilomètres. Si les résidents de l’est de l’île méritent un REM en transport collectif, ils méritent aussi un lien sous-fluvial en transport actif !

