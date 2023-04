Si, par une belle matinée de printemps, lors d’une rencontre quasi par hasard, les voisins qui ont le futur de leur chère planète à coeur se rencontraient dans le parc le plus proche vers 10 h le matin (samedi 22 avril, Jour de la Terre)…

Et si, arrivés au parc, les gens nettoyaient les déchets, se parlaient, faisaient des remue-méninges et décidaient ensemble de petites ou de grandes actions à réaliser chez eux, dans leur quartier ou dans leur ville…

Et si tout le monde partait de chez lui armé de gants et d’un sac à poubelle pour un #NettoieTonKm en route vers cette rencontre…

Et si les conseillers et conseillères, les maires et mairesses faisaient un tour (à vélo ?) entre 10 h et 11 h pour rencontrer ce beau monde et voir comment la ville pourrait encourager la réussite de ces projets…

Et si les organismes qui oeuvrent pour la Terre allaient y faire un tour eux aussi pour parler de ce qu’ils font et inviter les autres à se joindre à leurs bonnes actions…

Et si, après, ces citoyens partageaient des photos de leurs rencontres pour faire rayonner leur enthousiasme (« Notre parc », « Notre planète »)… Et si tout ça faisait partie du virage monumental, fondamental, joyeux ? Et si, et si, et si !

PS – Allez voir le site Web de votre ville ou le site de Jourdelaterre.org pour voir s’il y a d’autres activités organisées dans votre secteur. Cela dit, un n’empêche pas l’autre !

PPS – Si votre parc à côté est énorme, rendez-vous à 10 h, coin sud-est. Bonjour le soleil !