Une occasion géopolitique

Selon l’auteur Stéphane Rosière, la géopolitique prend en considération l’espace, le temps et les dimensions culturelle, sociale et politique. Elle est unique pour décrire des situations régionales complexes. Aussi, afin de mieux analyser la géopolitique, il convient de bien comprendre la dimension géographique de la stratégie, à savoir la géostratégie.

Toujours selon M. Rosière, la géostratégie doit surtout être considérée comme un prolongement spécifique de la géopolitique, nécessitant un vocabulaire spécifique.

C’est à l’aune des nouvelles tensions dans le détroit de Taïwan que le Québec et le Canada devraient développer une nouvelle approche géostratégique par rapport à cette région du monde, plus particulièrement Taïwan.

Il faut se rappeler que Taïwan est une démocratie qui est constamment menacée par la dictature du Parti communiste de la République populaire de Chine. Taïwan est le 13e partenaire commercial du Canada et le 5e en Asie.

Le Québec a conclu en 2019 une entente triennale avec Taïwan concernant un programme d’échanges d’artistes et d’ateliers-résidences entre le Québec et Taïwan. Le Québec et le Canada ont des liens étroits avec Taïwan. Toutefois, il serait souhaitable que le Québec et le Canada accélèrent le renforcement de leurs liens avec Taïwan dans une perspective géopolitique et géostratégique, car après les attaques répétées contre la démocratie au Canada à travers les ingérences de Pékin dans notre processus électoral, il est temps d’envoyer un signal clair de solidarité envers Taïwan.