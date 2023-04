Une mauvaise entente vaut mieux qu’un bon procès

Le dicton ne saurait si bien dire.

Les primaires américaines, pour choisir les candidats à l’investiture chez les démocrates et les républicains, ne sont pas encore débutées que déjà Donald Trump pour le Parti républicain a amassé 34 millions de dollars, principalement en se faisant passer pour une malheureuse victime du système de justice américain qui l’accuse de fraude électorale.

M’est avis que ce n’est pas la poursuite du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, contre Trump, si solide soit-elle, qui nuira à ses chances de représenter le « Grand Old Party » pour accéder à la présidence.

Mais le procès intenté par la compagnie Dominion Voting Systems (DVS), gestionnaire informatique de l’élection de 2020, contre le réseau de télévision Fox News, aurait de bien meilleures chances d’atteindre Trump là où cela aurait fait le plus mal : la saignée d’une large frange de la droite républicaine modérée.

La DVS, accusée par Trump et Fox News d’avoir arrangé le vote pour favoriser le Parti démocrate, a perdu énormément de contrats et de crédibilité à cause de cette fausse accusation. Or, le procès dont la tenue était prévue ces jours-ci, pour prouver la culpabilité certaine de Fox News pour diffamation n’aura pas lieu, parce que à la dernière minute, une entente à l’amiable entre Fox et DVS. Surprise ?

Le patron Ruppert Murdoch ainsi que les animateurs vedettes de Fox News n’auront donc pas à se présenter devant le tribunal pour répondre de leurs mensonges, mauvaise foi et diffamation proférés à l’endroit de DVS. Cela prive l’opinion publique américaine d’assister à des échanges croustillants qui auraient pu éclabousser Trump et mettre à mal son projet de reprendre la Maison-Blanche.

Encore une fois, la savonnette Trump glisse des mains du bon sens politique américain.