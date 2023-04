Planter des arbres est le moyen le plus simple de lutter contre les îlots de chaleur dans des villes comme Montréal, une mesure qui réduirait à moyen terme le recours à la climatisation. Mais voilà que les équipes d’Hydro-Québec se trouvent régulièrement obligées de réduire la couverture végétale afin de protéger la vaste forêt de poteaux et de fils qui défigurent la ville. Et si la Ville exigeait qu’Hydro-Québec mette en oeuvre un programme d’enfouissement progressif de tous ses fils, on gagnerait tous sur toute la ligne. Troquons les scies contre des pelles !

