Encore un effort, M. Legault

Le marquis de Sade disait : « Français, encore un effort… » Eh bien, Monsieur le Premier Ministre, devant votre lucide décision d’annuler le projet de troisième lien pour les voitures individuelles, VUS et camionnettes, encore un effort est attendu de vous dans un avenir plus ou moins rapproché pour annuler tout le projet, une menace pour le territoire et l’environnement.

Tant qu’à creuser un tunnel à des coûts pharaoniques seulement pour des autobus que les voyageurs ne prendront peut-être pas (télétravail, besoin, pour certains, de leur véhicule pour transporter outils et matériaux), autant annuler le tout, qui est un trou majeur dans le fleuve et dans le budget du Québec (les usagers comprendront), quitte à le remplacer par une formule plus imaginative (bonification du système de navettes fluviales, voie réservée pour autobus ou tramway sur un des ponts, etc.).