Dépoussiérer, faute de bien enseigner

Une association de professeurs a récemment recommandé au gouvernement de simplifier la règle de l’accord du participe passé employé avec avoir. Selon moi, mieux vaut développer des méthodes novatrices pour l’enseigner et s’appuyer sur la logique qui donne à la règle son sens dans la plupart des cas :

« Le participe passé employé avec avoir reste invariable si, lorsqu’on l’écrit, le mot auquel il se rapporte n’est pas connu, ou s’il n’a pas de complément d’objet direct. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque, au moment où l’on écrit le participe, le mot auquel il se rapporte est connu, parce qu’il le précède, le participe passé s’accorde avec ce complément d’objet en genre et en nombre. » (Quillet)

Dans la phrase « La pomme que j’ai mangée », le participe s’accorde puisque l’énonciateur, une fois arrivé au verbe, sait de quoi il s’agit : la pomme a été nommée plus tôt dans la phrase. Il peut donc accorder le participe avec ce nom, car, justement, c’est bien à lui qu’il se rapporte sur le plan du sens.

Certains enseignants abordent la règle en en soulignant la prétendue difficulté ou en en délégitimant l’usage, ce qui consolide le défaitisme des élèves, alors qu’il faudrait susciter leur curiosité intellectuelle. Une membre de l’association affirme : « Quand un élève me dit : “Madame, je ne comprends pas pourquoi on l’accorde comme ça”, la seule réponse que je lui donne est que des gens ont décidé des règles il y a 400 ans. C’est dur de lui faire avaler que c’est pertinent. » Dur, en effet, si on n’a soi-même aucun respect pour les règles enseignées. Présentons plutôt la matière de façon constructive, en se concentrant sur le principe indiqué. Il permet à l’élève de mener un raisonnement logique sur la phrase, son sens et sa structure.

La solution promue par l’association est malavisée. Considérons plus largement l’apprentissage des élèves, comme y invitait en 2021 une enseignante, Catherine Paradis (Les affres du participe passé). Selon elle, la réforme tant espérée ne devrait pas miser sur la simplification d’une règle, mais sur « le contenu et les stratégies pédagogiques » : « Les jeunes devraient être confrontés à des textes et à des œuvres littéraires de plus en plus complexes et être accompagnés dans leurs lectures. Ils devraient produire des textes régulièrement, et les compétences langagières devraient être corrigées et évaluées, de manière constructive, dans toutes les matières. » Voilà un beau programme pour assurer l’apprentissage de l’écriture et de la lecture par les élèves.