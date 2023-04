Technologies vulnérables

Il y a quelques années, les services TI (technologies de l’information) d’Hydro-Québec souhaitaient abolir la ligne téléphonique Info-pannes permettant aux abonnés de signaler une panne ou de prendre connaissance de l’heure prévue de retour du courant. L’argument était que l’information était aussi disponible sur le Web, et que « tout le monde a un téléphone cellulaire avec des données ». Les employés ont soulevé le côté fallacieux de cet argument, et la ligne a finalement été maintenue. À la suite du verglas de la semaine dernière, plusieurs abonnés ont constaté que le réseau cellulaire était tombé en panne dans leur secteur, les privant d’un accès Internet. En outre, le site Web d’Hydro-Québec, bien avant les attaques russes, a souvent été saturé et incapable de répondre ces jours-là. Quant à l’application mobile, en plus de subir les mêmes problèmes, elle ne supporte que des téléphones récents. Par contre, les bonnes vieilles lignes téléphoniques filaires en cuivre continuaient de fonctionner. Dans son effort prévu d’amélioration de la résilience du réseau, la prudence dicte à Hydro-Québec de ne pas mettre au rancart les solutions technologiques certes plus anciennes, mais déjà existantes et moins vulnérables.

