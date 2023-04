Ça risque d’être difficile

Le directeur du Devoir s’inquiète de la réduction des droits d’auteur à l’heure des robots conversationnels comme ChatGPT. Mais le discours de ces robots est le résultat de synthèses d’un très grand nombre d’informations provenant de sources diverses. Comment alors établir à qui verser des droits d’auteur ?

Les journalistes, les auteurs et les artistes eux-mêmes lisent, écoutent et voient des informations, des photos, des vidéos, des œuvres d’art, et quoi encore, provenant de sources multiples. Ces informations constituent le matériau d’une nouvelle création sans qu’il soit possible d’en déterminer la source. Les êtres humains ne réinventent pas la roue chaque jour. […]

La discussion sur les droits d’auteur pourrait mener, si elle est approfondie, à établir de nouvelles façons de rémunérer les créateurs. Et aussi, les journalistes, les reporters et les médias capables de remédier au manque de fiabilité des robots, du moins actuellement.