25 ans plus tard, je refuse et j’accuse

Permettez-moi de crier ma colère, laquelle m’a aidé à tenir le coup, pendant les jours sans électricité, pendant les nuits sans chauffage, pendant les longs moments d’inquiétude et de froidure. Je sais que des pannes d’électricité peuvent survenir et nous indisposer, de manière occasionnelle, pendant quelques heures, pendant peut-être 24 heures. Mais en 2023, 25 ans après l’horreur de 1998, j’accuse les responsables d’Hydro-Québec, et je refuse toutes leurs explications.

On a voulu faire du Québec un sanctuaire de l’électricité. Alors, prenons tous les moyens nécessaires pour que des pannes soient rares et de courte durée. De plus, une société dite civilisée et démocratique se doit de prévoir moult moyens de communication et d’information, lorsque des événements particuliers viennent interrompre le rythme de la vie. Nous, dans le quartier Côte-des-Neiges, nul ne nous a aidés ni informés. Notre boucher et sa compagne nous ont beaucoup épaulés et consolés. Et qu’on ne me parle pas du dérèglement climatique et de la végétation. Tout cela fait partie du décor depuis plus de dix ans.

Ma compagne aura bientôt 77 ans, et j’aurai bientôt 80 ans. Nous avons l’habitude de fonctionner en nous fiant à de nombreux aliments congelés. Nous venons de tout perdre, et nos finances ne sont pas glorieuses.

Je dis donc, avec une colère contrôlée, que je demande aux députés et aux ministres de bien mettre au pas Hydro-Québec et de signifier clairement que de longues pannes ne seront plus tolérées, sauf en cas d’événements de dimension majeure.