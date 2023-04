La quête de l’égalité réelle

Les statistiques ne mentent pas. Au Canada, les femmes représentent environ 4 % des p.-d.g. et 10 % des cadres supérieurs. Selon le Conseil du statut de la femme, dans le domaine juridique, les femmes comptent pour plus de 50 % des professionnels, alors qu’environ seulement 20 % sont associées dans les grands cabinets. Les écarts salariaux en droit entre les sexes s’élèvent d’ailleurs à plus de 15 000 $ par année.

Je suis une femme ambitieuse et j’aspire ainsi à occuper un poste clé dans mon milieu de travail. Lorsque je réfléchis à mon avenir professionnel, la planification du moment où je fonderai une famille est une source d’angoisse constante. Je suis préoccupée parce que je veux tout avoir. Je rêve d’une famille épanouie et j’envisage une carrière satisfaisante. Je ne veux pas avoir à choisir. Je veux les deux.

Pourtant, les experts expliquent que les circonstances familiales peuvent être des obstacles majeurs dans l’accès aux postes les plus élevés. Qui appelle-t-on quand bébé est malade ? Maman.

Alors que des changements dans la façon dont on conçoit les différents rôles de genre semblent s’opérer, les pratiques ne changent que très peu. Il est grand temps que les entreprises en fassent une priorité et que nos milieux de travail changent. Papa aussi peut rester à la maison.