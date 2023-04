Le projet de loi 15 rate la cible

Des voix de diverses origines commencent à s’élever, heureusement, contre l’adoption prévue du projet de loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Malheureusement pour son promoteur, il y a confusion totale quant à l’objet de ce projet, qui devrait concerner au premier plan les usagers et les patients plutôt que les outils à mettre en place pour en assurer prétendument l’efficacité et surtout la reddition de comptes de ses gestionnaires. En d’autres mots, on ne retrouve pas dans les quelque 1000 articles du projet une seule mention des besoins de la population, qui devraient pourtant guider toutes les actions du réseau, comme le précisaient d’entrée de jeu toutes les versions des lois sur la santé adoptées depuis M. Claude Castonguay. Au lieu de cela, le projet de loi 15 est centré sur les gestionnaires, les problèmes de ressources humaines et la gouvernance du ministère et de son réseau, non pas que des problèmes réels de cet ordre n’existent pas !

Si les responsables politiques et administratifs font l’impasse sur la raison d’être d’un réseau, soit les services aux personnes les plus vulnérables de la société, par exemple comme si l’école existait uniquement pour les professeurs, on continuera de nourrir sans fin un monstre ingérable pour déboucher sur la création d’un système parallèle et privé qui, paradoxalement, se targuera de répondre plus adéquatement aux besoins d’une population laissée pour compte. Il est encore temps pour le ministre de changer sa stratégie et de consulter, comme il se doit, la population et les experts de la santé par la voie d’un livre blanc suivi de décisions politiques nourries par les consensus alors obtenus ; et surtout, d’oeuvrer à répondre adéquatement aux besoins vitaux de ses concitoyens, avant de satisfaire à ceux plus accessoires, quoique nécessaires, on en convient, de ses propres besoins et de ceux des administrateurs.