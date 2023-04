Je suis très peinée par tout le débat qui bouscule l’UNEQ parce que je crois que les modifications au statut de l’UNEQ seraient très bénéfiques à tous les écrivains et écrivaines.

Je donnerais, à titre d’exemple, l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) qui a négocié plusieurs ententes collectives pour les cinéastes et pour les réalisateurs et réalisatrices qui travaillent en télévision et sur les plateformes numériques. Les conditions négociées incluent non seulement les cachets, mais les conditions d’exercice et la protection des droits d’auteur, entre autres. Ils bénéficient tous d’ententes collectives leur assurant des contributions REER et des contributions à leur régime d’assurance collective de la part de leurs employeurs, les producteurs indépendants. Ils ont aussi accès à un programme d’aide aux employés (accès à des psychologues, travailleurs sociaux, conseillers juridiques, conseillers financiers, etc.) et à une assurance-vie.

Les réalisateurs et réalisatrices, membres de l’ARRQ, contribuent 3 % de leurs revenus à leur association et ce pourcentage est de 6 % pour les non-membres. Par comparaison, le conseil d’administration de l’UNEQ proposait 2,5 % et 5 %.

Je crois que les écrivains et écrivaines bénéficieraient de telles ententes leur donnant droit à des cachets « convenables », à une assurance maladie et une retraite décente pour la fin de leur vie. Ils et elles ont aussi droit, comme les autres personnes de la société, à des conditions de vie dignes. Souvent, un syndicat est le meilleur moyen d’y arriver.

Quant à la Maison des écrivains, je ne peux pas croire que les écrivains aient voté pour se départir de cette maison radieuse, au square Saint-Louis, grouillant d’artistes, en plein coeur du Quartier latin, du Montréal français et de sa propre histoire. Qui sont donc ces écrivains, celles et ceux qui, justement, fabriquent de l’histoire et du patrimoine et qui veulent se défaire de leur propre patrimoine, la Maison des écrivains ?