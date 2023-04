Mourir en devoir

Personne ne choisit la profession policière dans l’unique dessein de distribuer des contraventions, même si cela fait aussi partie du contrat social qui nous lie aux policiers. Elles et ils sont tous animés par le désir de changer un peu notre quotidien quand le tissu social est froissé par la détresse, le conflit ou la laideur du vivre-ensemble abîmé. Elles et ils aspirent à remettre un peu de lumière et d’harmonie dans nos communautés bousculées par le ressac des tempêtes humaines. En espérant préserver ou rétablir notre sentiment de sécurité menacé par la houle des problèmes psychosociaux et délictuels, elles et ils choisissent de protéger et de servir nos collectivités.

Choisir d’aider et de protéger notre société est une quête noble, mais un mandat difficile, souvent ingrat et parfois cruel. Quoique souvent inconsciemment, chaque policière, chaque policier rentre à la maison après un quart de travail en remerciant la vie de pouvoir serrer son amour, ses enfants, ses proches contre son coeur. Parce qu’ils connaissent tous le risque. Le risque inhérent, malgré la vigilance sécuritaire, malgré le renfort des collègues, malgré la meilleure préparation physique, psychologique et émotionnelle. Parce que, malgré toutes les précautions, le risque zéro n’existe pas pour eux non plus.

Quand elle a quitté la maison ce matin-là pour son quart de travail, pour aller patrouiller, Maureen Breau a probablement pensé au prochain repas à préparer, au devoir à signer pour l’école, à la comptable à contacter pour les impôts, aux cadeaux de Pâques à acheter pour les enfants… Comme vous, comme nous. Et puis, le drame.

Le lendemain matin, la mort dans l’âme, les collègues de Maureen et les policiers de toute la province sont entrés au poste, ont revêtu leurs uniformes, se sont élevés au-dessus de leur souffrance immense et ont effectué ce qu’ils ont choisi de faire de leur vie, malgré tout : aller à votre rencontre pour vous protéger et vous servir.

Mesdames, Messieurs, je salue votre courage et votre résilience. Nos collectivités, celles que vous servez, ressentent votre peine, votre colère, votre douleur. On vous serre dans nos bras, impuissants, mais solidaires.

Merci d’être là pour nous.