Sale temps pour lire

Au boulot, dans le bureau de la réception d’une prestigieuse école de théâtre, c’est plus ou moins confortable ce jour-là. Tempête de verglas il y a eu. Dommages collatéraux ont évidemment suivi. Ceux-ci impliquent les pannes d’électricité !

Youpi ! Le Devoir arrive ! Incroyable ! Quatre titres liés à la lecture ornent la une !

Au pays de l’Oncle Donald, oups, de l’Oncle Sam, la censure contamine l’univers bibliographique. On parle même de retirer la protection juridique des bibliothécaires. Des accusations d’incitation à des crimes pourraient alors être déposées contre eux en raison de leurs choix littéraires. Scandaleux ! Est-ce plus rigolo du côté de chez Joblo ? Pas vraiment. La chroniqueuse nous apprend que « moins de 1 % des manuscrits » qui atterrissent dans les maisons d’édition sont publiés. Catastrophe pour la faune qui rêve de voir ses mots édités. Et que dire des drag queens qui suscitent des émeutes par leur présence dans les bibliothèques ? Tiens, point de vue différent de celui de Christian Rioux, qui regrette le côté subversif d’antan de ces merveilleuses créatures que les tout-petits appellent… les madame-monsieur ! L’heure du conte animée par une drag constitue-t-elle vraiment « une médiocre séance de rééducation destinée à propager la plate morale de la théorie du genre » ? Un peu plus loin dans le journal, un autre titre inquiète. Et si, un jour, le papier ne parlait plus…

Je contemple mes doigts tachés d’encre. Puis mon regard se porte sur la minuscule bibliothèque de l’établissement où je me trouve…