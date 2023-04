Lettre à Chantal Daigle, où que tu sois

Je viens de terminer la série Désobéir. Le choix de Chantal Daigle.

À plusieurs reprises, durant le visionnement des six épisodes, j’ai dû mettre le visionnement sur pause devant le trop-plein de violence. À plusieurs reprises, je me suis retrouvée en rage/en larmes, cherchant refuge dans les bras de mon chum — ce chum qui m’a accompagnée lorsque je me suis fait avorter en 1988. C’était notre décision, mais il était clair que la mienne prévalait. Le médecin qui a procédé à l’interruption de grossesse est le même que celui qui devait t’avorter à Sherbrooke. Un homme bon. Je te l’aurais souhaité. Je ne sais pas comment t’a traitée le médecin de Boston, mais j’espère qu’il a fait montre de bienveillance. Car tu en avais besoin, après l’enfer que venait de te faire vivre cet homme que je ne nommerai pas.

Je sais bien : la série n’est pas la vraie vie, il y a une part de fiction, et le jeu des comédiens a fait l’objet d’une dramatisation textuelle, puis artistique. N’empêche : on imagine très bien ce que tu as pu vivre alors que tu n’étais âgée que de 20-21 ans. Je me réconforte en me disant que tu as pu bénéficier du soutien de ta famille, puis des militantes féministes qui t’ont littéralement sauvée en t’emmenant à Boston.

Où que tu sois, je t’espère heureuse aujourd’hui. En sachant que cet homme qui voulait t’assujettir à sa paternité a été accusé d’agressions contre des femmes à plusieurs reprises, je n’imagine pas ce qu’aurait été ta vie.

Voilà, je voulais te dire merci. Merci d’avoir eu ce courage de dire non. Merci d’avoir tenu bon. Merci d’avoir désobéi.

Merci aux femmes qui t’ont aidée. Merci pour nous toutes. Ton histoire ne sera pas oubliée.