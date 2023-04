Monsieur Dubé, laissez l’argent à nos petits-enfants!

Le ministre de la Santé Christian Dubé a déposé son projet de loi pour créer Santé Québec. Cette nouvelle refonte de la santé est vouée à l’échec si l’on continue de changer des hanches à tous les vieux qui éprouvent des douleurs à la marche et si on veut remettre en forme tous les essoufflés, peu importe leur âge. Surtout si c’est un médecin qui décide du remède.

Je sais bien : nous voulons tous mourir en santé. Or, la vieillesse n’est pas une maladie. Soyons réalistes : comme une vieille guimbarde, nous nous déglinguons lentement mais sûrement. L’usure, c’est la loi de l’usage. Il faut entretenir la machine, mais vient un moment où l’investissement n’en vaut plus la peine.

Pour l’avenir de mes petits-enfants, il serait plus intelligent que j’investisse mes impôts en éducation, en environnement et en logements abordables, car la santé est un puits sans fond. Mais le problème est que, comme chantait la pétulante Petula Clark de ma jeunesse , « tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne, non personne, ne veut mourir ».

J’ai 85 ans. J’avais une mère hypocondriaque. Pendant mon enfance, elle me diagnostiquait des maladies et demandait un rendez-vous avec le bon docteur Samson et l’obtenait. Le docteur était disponible, car mes amis du quartier devaient payer le médecin et sollicitaient donc une rencontre seulement quand ils étaient très malades.

À mon âge, je suis plein de maux. Quand j’ai un malaise, c’est difficile de voir un médecin, mais chaque fois que j’ai été vraiment malade, je me suis présenté à l’urgence et une meute de médecins se sont rassemblés à mon chevet. Ils ont trouvé une solution et m’ont retourné chez moi en meilleur état.

Nous investissons une grande partie de nos impôts en santé et nous prétendons encore que nous avons de mauvais services. Je vois bien pourquoi : pour la moindre inquiétude, les gens réclament une consultation. Pour le moindre inconfort, mes vieux amis veulent un rendez-vous sur-le-champ avec un spécialiste. Rêvons !

Et le corps médical lui-même en remet : chacun veut savoir, avec preuves à l’appui, ce que vous avez… et même ce que vous aurez. Et la valse des radios, des échos, des imageries médicales et des analyses de laboratoire commence, à laquelle s’ajouteront les renvois aux pneumologues, orthopédistes et autres physios. Pas de risques : ils seront payés, peu importe la pertinence de la décision qu’ils prendront.

Comme le faisait dire Molière à Sganarelle, « il y a, parmi les morts, une honnêteté ; jamais on n’en voit se plaindre du médecin qui l’a tué ».