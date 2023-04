À quoi sert la fixation ontarienne de la CAQ ?

S’il faut, pour conserver un débat public sain, savoir reconnaître les qualités de nos adversaires politiques, il faut aussi savoir reconnaître leurs errements.

On doit ainsi commencer par reconnaître que François Legault est un homme cohérent. À travers toute sa carrière et malgré toutes ses prises de position contradictoires sur l’avenir politique du Québec, il est resté droitement de droite, partout, et tout le temps.

Depuis ses débuts en politique, notre premier ministre n’a en fait qu’une seule obsession : rattraper le retard de richesse entre le Québec et l’Ontario. En soi, la quête de la prospérité n’est pas dénuée de sens. Pour un souverainiste, elle est même souhaitable si elle est mise au service de la souveraineté populaire. La liberté ne se réduit pas à des moyens financiers, mais il est très difficile d’être libre sans être maître de ses moyens financiers, ce que le premier ministre Legault a oublié — ou omis de se rappeler — au fil du temps, mais passons.

Son objectif est donc louable, mais, comme dirait l’autre, ça sert à quoi ? M. Legault avait une réponse toute trouvée qu’il répétait inlassablement depuis des années : « La richesse, ça permet de nous payer de meilleurs services publics. Ça permet de réaliser plus de projets de transports collectifs, de construire de belles écoles, des maisons des aînés, des hôpitaux. L’idée, c’est de se donner les moyens de nos ambitions. » Voilà qui ressemble à un projet de société. Un projet certes incomplet, mais du moins un projet.

Comme il était fier de nous annoncer, lors de la campagne électorale, que le Québec rattrapait l’Ontario ! Alors, tous crédules, on s’attendait à voir des propositions de transports collectifs, de nouvelles écoles ou un peu égoïstement, je l’avoue, des CPE pour tous les futurs parents québécois ! Nous voici plutôt récompensés par une baisse d’impôts qui assume pleinement le fait d’être plus avantageuse pour les personnes les plus riches de notre société. Une baisse d’impôt de droite, c’est tout ce que nous permet ce fameux rattrapage.

Voilà ce qu’est le projet de François Legault, le projet qui le guide depuis ses débuts en politique. Il n’a jamais cru qu’à ça. C’est bien pauvre, et c’est aux antipodes même d’un projet de société.