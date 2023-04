On apprend cette semaine que la France se dirige vers une législation sur l’aide médicale à mourir, que ses dirigeants appellent plutôt l’accompagnement de la fin de vie. Une convention citoyenne a réfléchi à la question et s’est divisée à 3 contre 1 sur celle-ci. Et Christian Rioux prévoit, avec justesse sans doute, que « le débat s’annonce explosif ».

Bénissons Véronique Hivon, qui, par son approche consensuelle, a réussi à faire aboutir cette question chez nous sans trop de heurts, en avançant à petits pas et en s’assurant à chaque étape que les balises nécessaires étaient posées pour éviter les dérapages. La pratique qu’on voit au Québec depuis l’adoption de la loi concernant les soins de fin de vie en 2014 semble positive et montre que cette voie consensuelle renforce la cohésion sociale et est porteuse d’avenir.