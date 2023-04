Un ami m’a dit : « Tu dois absolument voir la Semaine ainte à Séville ! » Comme je suis retraité et que, de toute façon, j’étais dans le coin, je passe la Semaine sainte à Séville.

Je suis à la fois surpris et ému par tout ce que je vois. Les Québécois ayant remisé il y a longtemps toute manifestation religieuse, voire toute manifestation de foi, Séville me bouleverse. Tout d’abord, les gens de Séville sont chaleureux, polis et souriants. Ils sont chaleureux en famille, patients avec les enfants et ils multiplient les gestes d’affection à tous les âges.

Mais ce qui étonne le plus, ce sont les manifestations religieuses dans les rues de Séville. J’ai cru, au début, à une tradition folklorique, mais ce que je vois et ressens va bien au-delà de cette impression. Pas un commerce où l’on ne retrouve une image sainte, pas un balcon qui ne soit décoré de draps colorés ou de rameaux.

Et surtout, la foule innombrable qui participe aux célébrations. La société religieuse côtoie la société civile, les policiers, l’armée, les travailleurs, les pénitents. Entre le dimanche des Rameaux et Pâques, il y aura une soixantaine de défilés parcourant les rues de l’église locale à la cathédrale et revenant à son port d’attache par les ruelles ombragées. Chaque défilé est animé par des centaines de personnes qui accompagnent le reposoir de l’église, qui aura été décoré depuis des jours par les paroissiens.

Toute la semaine, les gens de Séville ont revêtu leurs plus beaux atours. On croirait que ce n’est le fait que des personnes âgées, mais je n’ai pas vu, depuis des lustres, des garçons portant veston et cravate et des filles avec des robes printanières, tous plus beaux et plus joyeux que jamais. Toutes ces personnes ont entre 15 et 25 ans, et les amoureux, se tenant par la main, vont d’église en église et de défilé en défilé. Un choc culturel que je n’appréhendais pas.

Mêlé à la foule, j’ai aussi été surpris de voir toutes ces personnes, y compris les 15-25 ans, faire le signe de croix au passage d’un Christ en croix ou d’une Vierge en majesté. Tout cela dans une ambiance de ferveur et de sérénité rares. S’ensuivent des applaudissements nourris pour encourager les porteurs et autres pénitents.

Je ne suis pas d’un naturel nostalgique et loin de moi l’idée de revenir aux reposoirs du mois de mai de mon enfance, mais voyant toutes ces manifestations à Séville, je me demande si, chez nous, nous n’avons pas relégué trop vite aux oubliettes notre héritage spirituel et historique. J’ai visité le Musée des beaux-arts de Séville, où l’on trouve essentiellement des oeuvres rappelant cinq siècles de christianisme en Espagne. Nos enfants et nos petits-enfants sauront-ils reconnaître l’expérience chrétienne du Québec et son histoire depuis le début de la colonie ? Il faut l’espérer.