Des IA bâties sur le dos des artistes

Le 31 janvier dernier, […] Netflix a mis en ligne un court métrage animé expérimental nommé The Dog and the Boy qui utilise une intelligence artificielle (IA) pour créer tous ses arrière-plans. Cette utilisation des IA génératrices d’images se fait au détriment de l’avenir des artistes.

Le court métrage a d’ailleurs causé une controverse chez les artistes de l’animation. Son directeur défend l’utilisation de l’IA, citant le manque de personnel […]. « Il n’y a absolument pas de pénurie de main-d’œuvre dans l’animation… Ce que nous pouvons observer […], c’est la précarisation continue du travail, » note Elena Altheman, du groupe de recherche The Platform Lab à l’Université Concordia.

Les générateurs d’images […] ne sont capables de créer qu’en échantillonnant et en combinant les photos issues de leurs banques de millions d’images prises sur Internet. Des images souvent acquises et utilisées sans aucune considération pour les droits d’auteur qui les protégeaient et sans le consentement des artistes qui les ont créées. En d’autres termes, cette pratique revient à reformuler un texte pour le faire passer pour sa propre dissertation et viole ainsi la propriété intellectuelle d’autrui.

Dans son ensemble, c’est une technologie qui menace l’avenir des artistes tout en étant incapable de créer sans eux.