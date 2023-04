Entre Yvon Rivard et Gérard Bouchard

La page Idées du Devoir du jeudi 6 avril (page A7) est une des plus belles pages du journal que je lis depuis cinquante ans. Le dialogue entre Gérard Bouchard et Yvon Rivard est tellement éclairant et respectueux. J’ai remarqué aussi la photo qui illustrait cette page. J’y ai reconnu mes étudiants de 1969. Ils ont soixante-dix ans maintenant. Jeunes et joyeux, ils manifestent pour la défense du français. L’image témoigne du débat entre les intellectuels. On ne peut s’empêcher de penser aux écoliers d’aujourd’hui et à leur indifférence à la langue. La Révolution tranquille aurait-elle échoué ?

« Il s’agissait, en effet, de sortir un peuple de sa condition : analphabète, prolétaire et colonisé », comme le dit Gérard Bouchard. Pour l’instruction et l’aisance, ce fut un succès. Mais pour la dépendance, on peut en douter. Non pas que l’indépendance politique fût manquée. Cet échec ne fut qu’un symptôme. En effet, le peuple québécois a adopté dans une large mesure les valeurs anglo-saxonnes de ses maîtres. Il s’inquiète et se méprise parfois de ne pas leur ressembler. La fierté le gêne. Il n’aime ni sa langue ni son passé. Il n’incite pas les immigrants à s’y attacher, sauf quelques exceptions.

Les intellectuels avaient si hâte de sortir de la « grande noirceur » que l’instruction leur apparut comme l’essentiel : rapport Parent, ministère de l’Éducation, Guy Rocher, Fernand Dumont et tant d’autres. On pensait peu à rendre leur dignité aux « mangeurs de patates ». Le slogan du temps était : « Qui s’instruit s’enrichit. » Et l’ambiguïté de cette phrase fut le signe du dérapage. Il aurait fallu entendre que l’éducation de la personne est une richesse en soi. On comprit généralement que l’instruction donnerait accès à de meilleurs salaires et à l’aisance des maîtres.