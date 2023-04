Irréaliste et utopique

Le 30 mars 2023, sous la plume d’Alexandre Shields, Le Devoir nous apprenait que des centaines de millions de dollars iraient pour développer les technologies de captage et stockage du carbone (CSC) avec seulement une brève indication que cette technologie est inefficace, soulignant, en citant le rapport du GIEC de 2022, que « la mise en œuvre du CSC se heurte actuellement à des obstacles technologiques, économiques, institutionnels, écologiques, environnementaux et socioculturels ». Essayons d’illustrer certaines de ces difficultés.

Les compagnies pétrolières extraient environ un million de barils de pétrole par jour, qu’elles voudraient remplacer en enfouissant à leur place la quantité de carbone qu’ils contiennent. Il faut donc, pour chaque baril, extraire une centaine de kilogrammes de CO 2 de l’atmosphère. Le CO 2 étant un gaz léger, pour en assembler 100 kg, il faut filtrer un volume d’air approximativement d’un million de mètres cubes. Si une usine de la taille d’un stade (100 mètres sur 100 mètres) aspire l’air afin d’en séparer le CO 2 , cette usine doit aspirer 100 mètres cubes d’air par mètre carré.

Faire ceci en une journée, c’est tout à fait possible, mais ce calcul ne vaut que pour un seul baril. Il faut répéter cette opération un million de fois par jour.

Les technologies de CSC ne sont pas seulement inefficaces, elles sont irréalisables et utopiques. Jeter notre argent par les fenêtres ou dans les CSC, même résultat.