Obsession incongrue

Il y a de ces obsessions qui ne nous quittent jamais, des obsessions auxquelles nous avons du mal à renoncer. Ainsi en est-il de François Legault, premier ministre du Québec, dont l’esprit est obsédé par l’idée de faire construire un troisième lien entre Lévis et Québec.

Il est vrai que cette idée est loin d’être nouvelle. Depuis des années, les partisans de cette infrastructure ont multiplié les arguments en faveur de sa réalisation. Ils évoquent la fluidité du trafic, la réduction des temps de trajet, l’amélioration de la sécurité routière, entre autres avantages. Mais ces arguments ne sont-ils pas trompeurs ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une lubie, d’une obsession de quelques élus qui veulent marquer leur passage dans l’histoire ?

Nous savons pourtant très bien que la construction d’un troisième lien entraînerait d’importantes conséquences environnementales. Des milliers d’arbres seraient abattus, des terres agricoles seraient sacrifiées, des habitats naturels seraient détruits. Mais ces considérations sont-elles suffisantes pour empêcher la réalisation d’un tel projet ? François Legault ne semble pas en être convaincu. Pour lui, il s’agit de répondre aux besoins immédiats de la population, de faciliter la vie des roubilistes et d’assurer la croissance économique de la région. Mais peut-on vraiment croire que la construction d’un troisième lien serait bénéfique pour la région de Québec ? Ne risque-t-elle pas plutôt, comme le montrent de nombreuses études, d’accentuer la congestion routière, d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre, de favoriser l’étalement urbain ? Ces questions méritent d’être posées, mais François Legault n’en est pas encore conscient. Il est aveuglé par son obsession, il ne semble pas au fait des dangers qui guettent.

Pourtant, il est encore temps de faire marche arrière. Il est encore temps de renoncer à cette idée folle, qui ne profiterait qu’à une poignée de privilégiés. Il est encore temps de se tourner vers des solutions plus respectueuses de l’environnement, plus équitables pour tous les citoyens. Mais pour cela, il faudrait que François Legault cesse d’être obnubilé par cette idée fixe, qu’il ouvre les yeux sur les enjeux véritables et qu’il écoute la voix de la raison.

La place d’un premier ministre n’est pas dans l’entêtement, mais dans la réflexion, la consultation et la prise en compte des intérêts de tous les Québécois — qu’ils constituent ou non son électorat.