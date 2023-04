Y a-t-il un capitaine?

Oui, 3 % ! C’est l’augmentation que la Société des traversiers du Québec demande à ses usagers. Vu le manque de fiabilité des nombreuses traverses et les histoires abracadabrantes de ses bateaux, celle-ci ne passe pas. C’est indécent ! On devrait diminuer le prix pour s’excuser et ramener les usagers qui ont quitté le navire.

C’est malheureusement peu surprenant lorsque l’on regarde l’organigramme de la Société. Une direction générale qui est constituée de sept vice-présidents et le tout chapeauté par une capitaine qui ne croit pas réellement au transport collectif : la ministre Guilbault.

Bref, quelle galère !