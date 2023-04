Un peuple à reculons

Plusieurs manifestations ont eu lieu au Canada pour lutter contre la place que devraient prendre les personnes transgenres et les drag queens. Ces manifestations visent essentiellement à ce que ces individus soient cachés aux enfants et à la société.

La vision de plusieurs est que ces personnes devraient se trouver dans des établissements réservés aux 18 ans et plus, comme les cabarets. Toutefois, si ces individus se retrouvaient coupés de la société, la haine envers cette communauté ne ferait qu’augmenter par un manque de connaissance de ce que ces personnes vivent et font au quotidien.

Des manifestations ont eu lieu ici au Québec pour tenter d’annuler les heures de conte de la drag queen Barbada. La tenue de ces séances a pour objectif de parler de diversité, de différence et d’inclusion pour favoriser l’acceptation de l’autre et l’ouverture d’esprit. Malencontreusement, lors de ces manifestations, des attaques verbales et même physiques ont été lancées entre les deux camps de manifestants qui se trouvaient sur place. Cette violence n’aurait pas dû avoir lieu en raison de cet événement pacifique visant l’inclusion.

Ces actions menées par les manifestants montrent que ce ne sont peut-être pas les enfants qui devraient assister à ces heures de conte, mais bien la population plus âgée.