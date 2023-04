ChatGPT et nutrition

Ce sont les mots « inappropriés » et « problématiques » que le spécialiste en nutrition consulté par Le Devoir a utilisés pour qualifier les conseils en nutrition donnés par ChapGPT. Il nous dit aussi que ses conseils sont figés dans le temps et dignes d’il y a une trentaine d’années. Parmi les trois professionnels (nutritionniste, médecin, psychologue) consultés, celui en nutrition est le plus critique. J’ai souri ; tellement pas surprise !

Oui, conseils inadéquats, mais situation tellement réaliste ! En ce sens qu’on se passe souvent de la professionnelle en nutrition, car elle n’est pas présente ou déjà trop occupée, mais surtout qu’on est quasi certain que le conseil nutritionnel qu’on se permet de donner est adéquat. On donne la « feuille de régime » ou encore le « plan alimentaire ». C’est si simple, n’est-ce pas ? D’ailleurs, il est intéressant de voir que dans l’analyse du Dr Vadeboncoeur, c’est encore le conseil alimentaire de ChatGPT qui est critiqué par celui-ci. Le conseil de trop, j’ai tellement vu ça dans ma carrière.

Tant qu’on n’investira pas davantage dans les compétences durement gagnées des nutritionnistes, dans leurs évaluations nutritionnelles complètes (y compris le plan de traitement nutritionnel), les conseils donnés en vitesse sur le coin d’une table resteront encore figés longtemps dans le temps, mais surtout inappropriés et problématiques, au risque d’aggraver les problèmes de santé plutôt que de les traiter. On peut se demander aussi : qui « nourrit » ChatGPT ? Par expérience, il ne faut surtout pas tenir pour acquis que ce sont des nutritionnistes.