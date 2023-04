Le Québec pris en otage

Les réactions syndicales et corporatistes en réaction à la réforme Dubé donnent tristement raison à ce constat radical de la Commission d’enquête sur le système de santé au Québec, dite commission Rochon (1988). Dans la synthèse des constats et des recommandations, on lit : « Ce bilan de l’évolution des deux dernières décennies amène la Commission à conclure que le système [de santé du Québec] est pris en otage par des groupes d’intérêts et groupes de pression, par ailleurs légitimes et nécessaires dans toute société démocratique et pluraliste. » (Commission Rochon, page 4 du résumé.) Pris en otage, c’est exactement cela : les directions syndicales prennent le Québec en otage. Et les partis d’opposition patinent derrière elles.

