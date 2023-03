Une initiative exemplaire

Je tiens à féliciter Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec, d’avoir remis en question l’envoi de délégations aux rentrées judiciaires à l’étranger et de faire en sorte qu’une seule rentrée judiciaire impliquant des déplacements transatlantiques soit tenue par année. Voilà un geste qui permet de diminuer la production de gaz à effet de serre et qui, je l’espère, incitera d’autres organisations à faire de même. Il est impératif de changer notre mode de vie actuel et de réfléchir à la pertinence de tout ce que nous faisons par habitude.

