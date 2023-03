Une jeunesse perdue?

De nos jours, de jeunes enfants passent une partie de leur temps libre à travailler. Certains commencent même à seulement 12 ans grâce à un simple accord parental.

On voit souvent de très jeunes personnes à la fenêtre du McDo qui nous donnent notre commande un samedi matin. Ces enfants ont fait le choix de passer leur fin de semaine à travailler au lieu de s’amuser et de profiter de leur jeunesse qui arrive seulement une seule fois dans la vie. Ils passent donc beaucoup moins de temps à jouer dehors avec leurs amis et leur famille comme plusieurs ont fait.

De plus, ces jeunes ont donc moins de temps à consacrer à leurs études, et les experts s’inquiètent des conséquences. Ils disent que l’intérêt pour l’école, chez les jeunes qui travaillent beaucoup, est moins grand et que la santé mentale serait moins bonne. Ces jeunes vont être moins portés vers des études supérieures, puisqu’ils vont avoir connu la liberté financière très rapidement. Ils vont donc vouloir aller plus rapidement sur le marché du travail.

Le ministre du Travail va déposer un projet de loi qui a pour but de mettre des limites pour ces enfants sur le marché du travail. L’âge minimal serait établi à 14 ans, sauf exceptions. Il y aurait aussi un nombre maximal de 10 heures par semaine du lundi au vendredi, sauf lors de congés. Ces lois vont éviter une baisse de la persévérance scolaire et même prévenir un possible décrochage.