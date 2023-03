La revente des billets du Festival d’été de Québec 2023 doit cesser

Seulement quelques heures après la mise en vente des laissez-passer du Festival d’été de Québec 2023, les passionnés de la musique ont épuisé les billets. Toutefois, la revente à haut prix de ces billets ne devrait pas avoir lieu.

Billets.ca et 514-billets.com revendent les billets de la FEQ 2023 plus cher que ce qu’ils valaient. Les billets passent de 140 $ à un tarif compris entre 250 $ et 400 $ (« Les billets du FEQ s’envolent et les prix explosent sur les sites de revente », Le Devoir, 23 mars 2023). Avec le coût de la vie qui augmente, ce ne sont plus monsieur et madame Tout-le-Monde qui ont les moyens de payer une plus grosse somme.

Certains affirmeront que, si ces amateurs de la musique n’ont pas l’argent pour payer les billets de revente, qu’ils en fassent bon usage et qu’ils le gardent pour payer leurs factures. Bien que ce genre de divertissement requière une somme d’argent, une telle augmentation prive ceux et celles qui, au départ, pouvaient se le permettre.

Certaines personnes qui attendaient patiemment que les billets deviennent accessibles au grand public ont été attristées de constater que leur chance d’assister au festival en juillet s’est dissipée en moins de deux heures. Des étudiants avaient prévu de profiter des 11 jours de spectacles en compagnie de leurs amis. Cependant, avec une autre session universitaire et un loyer à payer, l’augmentation des prix des billets ne leur permettra pas de voir leurs artistes préférés.

Bref, plusieurs mélomanes devront laisser tomber l’idée d’aller au festival et attendre à l’année prochaine.