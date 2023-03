Une baisse d’impôt scandaleuse

Lettre envoyée (sans espoir) au premier ministre du Québec.

J’ai été consternée, en fait outrée et profondément déçue, du récent budget annoncé cette semaine. Des baisses d’impôt ridicules pour les moins nantis et qui demeurent insignifiantes pour les plus riches, qui n’en ont même pas besoin. Tout cela pendant qu’une bonne partie de la population n’a pas de médecin de famille et n’a pas accès dans un délai raisonnable à des services de santé dignes d’un pays industrialisé. Comment expliquer que les milliards qui seront perdus en impôts non perçus n’aient pas été plutôt injectés dans un système de santé honteux qui exploite ses infirmières et surpaie ses médecins spécialistes ? Sommes-nous donc condamnés à être gouvernés par des êtres si peu préoccupés par le bien de la collectivité et si peu visionnaires au point d’être incapables du simple bon sens ?