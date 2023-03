L’incendie du Vieux-Montréal n’a pas fait que brûler un édifice. Il a tué des personnes et a enflammé l’indignation. Comment des politiciens peuvent-ils ignorer que la compagnie Airbnb ne respecte pas les lois, tout comme les citoyens qui louent des logements sur cette plateforme ?

Face à la solution d’engager des inspecteurs, je suis un peu sceptique. Comme le disait la mairesse de Montréal, il faudrait dépenser de l’argent pour contenir Airbnb. Cela se nomme externaliser les coûts, c’est faire payer les contribuables pour un service privé, car Airbnb ne se police pas lui-même.

La solution : bloquer la plateforme au Québec. Et reprendre tout à zéro. Voulons-nous avoir 25 000 logements loués sur Airbnb en pleine crise du logement ? Le gouvernement, par un projet de loi, devrait obliger les propriétaires à remettre ces logements sur le marché et à en contrôler le prix de location.

Et une note pour ceux qui louent sur Airbnb : louer sur Airbnb, c’est encourager une multinationale dont l’arrivée a fait disparaître des logements pour les citoyens du Québec. Donc, c’est participer à l’oppression de citoyens démunis. Il faut nommer la disparition des maisons de chambre et de logements qui étaient abordables. Aucune obligation et contrôle quant à la salubrité et à la sécurité des unités offertes en location. Si votre vie est importante, donnez-lui l’importance que vous prétendez lui donner et faites affaire avec des établissements hôteliers en règle. Ces établissements sont inspectés et possèdent des systèmes de sécurité en règle. Je déplore l’inaction de l’industrie hôtelière devant le phénomène Airbnb.

Cet événement nous fait voir que les différents ordres de gouvernement laissent agir des compagnies multinationales malgré tous les torts causés à leurs citoyens.