Inspirante Louisette Dussault

Louisette, tu as fait une formidable carrière. Au cinéma, à la télévision, au théâtre. Tu m’as tant inspiré au théâtre. Tu as fait partie du formidable Théâtre du Même Nom. Tu as participé à plusieurs spectacles mémorables d’André Brassard.

Je me souviens de… ton jeu si comique de la Spartiate dans Lysistrata d’Aristophane, une adaptation percutante de Michel Tremblay, dans une mise en scène d’André Brassard. Ton interprétation magistrale de La résurrection de Lazare dans Mistero Buffo de Dario Fo, une autre mise en scène du grand André Brassard.

Je souviens de… Les enfants de Chénier dans leur dernier spectacle d’adieu. Et de tous les autres spectacles de création que tu mettais au monde avec tes collègues du Théâtre du Même Nom, Jean-Claude Germain, Gilles Renaud, Nicole Leblanc, Jean-Luc Bastien, Odette Gagnon, Monique Rioux et Sauvageau… Avec le Grand Cirque ordinaire, vous, ton groupe et toi, du Théâtre du Même Nom, étiez en train de révolutionner le théâtre québécois. Vous étiez mes idoles. Mes modèles. Je voulais faire du théâtre comme vous.

J’ai toujours suivi de près ta carrière théâtrale. Je me souviens de… ton interprétation impressionnante dans Les fées ont soif de Denise Boucher. De Madame dans D’Alaska de Sébastien Harisson… Et surtout, je souviens de… Moman. Quelle grande oeuvre ! Ton oeuvre ! Une synthèse exceptionnelle de ta créativité.

Louisette, je suis chanceux de t’avoir connue. D’avoir travaillé avec toi au Vidéographe, dans les films sociaux de Norman Thibault. J’ai toujours admiré ton implication dans la vie associative, communautaire et politique. Au Conseil québécois du théâtre, tu auras été une présidente exceptionnelle, d’une grande rigueur. Je suis chanceux de t’avoir eu comme amie. J’aimais beaucoup la relation toute simple que tu entretenais avec le public, toi, personnalité très connue. Je pense à toi très fort. Tu es là. À la bonne place dans mon coeur.