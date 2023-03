À la lecture des nouvelles des dernières semaines, je suis envahie par une vague d’incrédulité devant la destruction d’espaces naturels en ville, malgré des discours politiques parsemés de biodiversité et transition écologique. Je ressens aussi un élan d’admiration pour tous ces résidents qui se lèvent, se déplacent, manifestent contre cette folie destructrice.

Dans mon propre arrondissement, on s’apprête à dépenser 5 millions dans un parc sur un terrain multisport en pneus recyclés et en plastique pour recouvrir le gazon naturel. En 2023, voilà un projet qui manque d’imagination et, surtout, qui engendrera un bilan écologique négatif !

Mais les élus persistent et signent. Ils convient la population à une « consultation » le 22 mars prochain, qui n’est rien d’autre qu’une séance d’information avec période de questions. Comme celle-ci a été annoncée sur Facebook pendant la semaine de relâche, c’est en catimini qu’on se retrouvera avec un espace vert… plastique.