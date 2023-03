Échec de l’enseignement du français

L’actualité fait encore état, ces jours-ci, de la piètre qualité du français écrit chez les étudiants du collégial. Ayant moi-même enseigné au collégial, je puis témoigner de l’extrême difficulté que j’ai déjà eue à déchiffrer les textes de plusieurs étudiants.

Ces constats me ramènent toujours à mes parents. Mes parents, âgés de 84 et 85 ans, écrivent sans faute d’orthographe. Ils ont tous les deux une scolarité de niveau primaire, n’ayant pas eu la chance de poursuivre leurs études dans le Québec des années 1940. Ma mère a été scolarisée par des religieuses dans une école du Centre-Sud de Montréal. Mon père a été scolarisé dans une école de rang multiniveaux en milieu rural. Et, je le répète, ils écrivent sans faute des textes tout à fait compréhensibles et correctement structurés. Ah oui, ils lisent aussi, les Mémoires du Général de Gaulle, Les piliers de la terre, des choses comme ça… Bref, « quelque chose », dans les méthodes des années 1940, fonctionnait dans l’enseignement du français. Ne vous méprenez pas, je ne souhaite pas du tout revenir au « bon vieux temps ». Non merci ! Très peu pour moi l’autoritarisme des enseignants, les coups de règle sur les doigts des gauchers, les cahiers remis publiquement par ordre décroissant de note ou le petit catéchisme, entre autres mauvais souvenirs de ces années. Mais tout de même, « quelque chose » fonctionnait, puisqu’on enseignait à lire et à écrire correctement en six ans. Mais quel est donc ce « quelque chose » qui fonctionnait et qui a été perdu en cours de route ? Peut-être faudrait-il le retrouver…