Un cours d’écosophie

La remise en question des cours de philosophie, tels qu’ils sont enseignés au niveau cégep, est probablement pertinente. Mais pas pour qu’on abolisse cet enseignement philosophique, nous en avons trop besoin. Il y a, par contre, urgence d’actualiser une matière qui s’attarde peut-être un peu trop sur les classiques et qui s’éloigne d’une réalité qui demande une réflexion plus vaste, plus actuelle, urgente même, et audacieuse.

Qu’est-ce qui nous saute aux yeux en ce moment dans les nouvelles du monde ? Quelle est cette « écoanxiété » dont souffrent les jeunes ? Pourquoi le monde et « le Monde » vont si mal ? Que se passe-t-il avec notre planète ? Quelle est cette chose que nous appelons « la nature » ? Et quelle est notre relation avec elle ?

On pourrait discuter de ces questions en combinant les mots « écologie » et « philosophie » pour donner le terme, qui existe depuis le philosophe Arne Naess, « écosophie ».

D’autres exemples susceptibles d’intéresser les jeunes adultes et, par extension, notre monde : « l’écoféminisme », « l’écopsychologie », « l’écosociologie », pour ne nommer qu’eux.

Ce qui est le plus fascinant pour un humain, c’est comprendre comment les choses sont liées entre elles. Ces nouvelles déclinaisons de l’écologie, jointes aux sciences humaines, pourraient allumer une flamme susceptible d’éclairer les esprits, et le monde qu’ils habiteront.