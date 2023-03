Inoubliable Louisette Dussault

Mon cœur d’enfant est en larmes, la Souris verte n’est plus. On s’entend, madame Louisette Dussault aura personnifié beaucoup plus qu’une simple souris. Elle aura même été une Sainte Vierge qui éclate dans la pièce de théâtre culte Les fées ont soif. Et tant d’autres personnages marquants aussi. Mais la Souris verte, pour l’enfant que j’étais, c’était toutes les couleurs du monde dans un écran noir et blanc. Et une ritournelle inoubliable : « Dix moutons, neuf moineaux, huit marmottes, sept lapins, six canards, cinq fourmis, quatre chats et trois poussins, deux belettes et une souris… UNE souris verte ! »

Une grande dame qui se faufilait dans une souris en tissu pour me glisser à l’oreille que j’étais unique, cadeau inestimable à une époque qui valorisait rarement l’unicité. Reposez en paix, chère Louisette, de tant d’entre nous.