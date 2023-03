Pour le retour de l’étude scientifique de la langue au cégep

[...] Le décalage collégial par rapport au monde de la science trouve un nouvel exemple dans l’argument que présente Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), contre l’enseignement de la grammaire préconisé par le Rapport du comité d’expertes sur la maîtrise du français au collégial : « C’est comme si on demandait à un professeur de mathématiques au cégep d’enseigner les tables de multiplication ! » Non, Noam Chomsky ne pratique pas les tables de multiplication au Massachusetts Institute of Technology. La science de la langue s’appelle la linguistique, et Chomsky en est sans doute le chercheur le plus réputé du XXe siècle. On reste pantois devant la réaction de la présidente de la FNEEQ et on serait tenté de lui communiquer la thèse de linguistique d’une des trois expertes de ce rapport. Un doctorat du MIT n’a rien à voir avec la caricature qu’elle en fait, surtout quand on prétend défendre le savoir. La recherche universitaire sur la langue mobilise parmi nos meilleurs cerveaux. [...] Personne ne confond pourtant mathématiques et finances ou comptabilité, c’est-à-dire les principes théoriques avec leurs applications. La littérature se veut un art et ne traite pas de la langue comme objet scientifique ; voilà plutôt la mission de la linguistique. Or, la science de la langue a disparu du cégep avec la réforme Robillard menée de 1993 à 1997. Il serait temps d’en réparer l’erreur, en dépit des intérêts de la filière littéraire : il s’agit d’un débouché d’emplois pour ses diplômés. Il y a tout de même lieu de s’inquiéter quand un syndicat de professeurs de l’enseignement supérieur fait preuve d’obscurantisme ou de corporatisme. [...]

