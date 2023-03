Le Québec fait défaut aux élèves qui ont des besoins spéciaux

Au Québec, la Loi sur l’instruction publique garantit à chaque élève le droit à la gratuité des services éducatifs et des services aux élèves. Dans son rapport d’enquête de 60 pages en juin 2022 : « L’élève avant tout », le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, a écrit que le Québec fait défaut aux élèves avec des besoins spéciaux. Son rapport sur les services offerts aux élèves du primaire qui présentent des difficultés d’apprentissage ou des mésadaptations sociales est en effet déconcertant. Il y a une pénurie de services et de main-d’œuvre.

Il souligne qu’en raison de ressources financières limitées, les services sont offerts selon ce qui est possible plutôt que selon ce qui est nécessaire. Les parents font face à un parcours d’obstacles pour obtenir des services pour leurs enfants, ce qui entraîne plusieurs mois d’attente, et ce, seulement pour recevoir quelques heures de service ici et là.

Le 21 mars, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, déposera le budget provincial. À mon avis, le ministre devrait tenir compte des conseils du protecteur du citoyen en finançant suffisamment nos écoles pour aider les élèves en difficulté à avancer dans le système, plutôt qu’en « freinant leur parcours scolaire et leur épanouissement personnel et social. »