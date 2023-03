Vive la Maison des écrivaines et des écrivains!

Qu’aujourd’hui on veuille nous l’enlever de force, notre Maison des écrivains, est un crève-cœur et une aberration. Avons-nous reçu ce cadeau de la syndicalisation à la condition de nous renier ? Les écrivains et les écrivaines ont une certaine attitude devant l’existence, mais sommes-nous si différents des autres citoyens ? Pourquoi n’aurions-nous pas droit à notre foyer ?

Il est vrai que nous avons du mal à nous décider : pourquoi aller là plutôt qu’ailleurs, à gauche plutôt qu’à droite, vivre ou ne pas vivre, être ou ne pas être, mais nous avons réussi, en 1992, à avoir notre maison, un point d’ancrage, malgré notre tendance à laisser tous les chemins ouverts et à n’en privilégier aucun. Notre maison est devenue partie de notre essence, de notre âme, de notre esprit créatif. Pourquoi nous jeter à la rue maintenant ?

Quand nous avons fondé l’Union des écrivains québécois, le 21 mars 1977, à l’équinoxe du printemps comme symbole d’un espoir, nous voulions garder une vision positive de notre avenir et relever le défi de notre présence comme éclaireurs, voyants et poètes, comme combattants de l’écriture au Québec. Louis Gauthier, Michel Beaulieu, Gérard Bessette étaient présents dans la salle. Ce soir-là, nous avons tous signé, à la Maison Ludger-Duvernay, rue Sherbrooke, le cahier de présences de Wilfrid Lemoine pour élire avec émotion Nicole Brossard, André Major, Pierre Morency et Marcel Godin autour de notre président, Jacques Godbout. L’Union des écrivains était née comme une promesse pour notre avenir, avec l’idée de compter socialement, d’avoir pignon sur rue et d’exister dans les faits comme réalité visible. Dès le départ, nous avions d’ailleurs hésité entre l’appellation « Union des écrivains » ou « Maison des écrivains », ce qui montre bien l’importance que nous accordions à l’idée d’une maison, d’un enracinement dans le réel, d’une implantation dans le décor, si on peut dire.

Mais qui aurait prévu que le renforcement légal de notre syndicalisation risquerait un jour de nous faire perdre notre maison, de nous dessaisir de notre lieu de vie physique et symbolique, de nous exiler du lieu de nos rencontres et de nos nécessaires complicités, de nous déposséder de l’endroit ineffable de nos solidarités artistiques ? Avoir une maison comme ancrage est d’autant plus essentiel pour nous, écrivains et écrivaines, que nous avons tous l’âme bohémienne et le cœur vagabond, et nous ne voulons pas être punis pour nos flâneries et nos errances créatrices. La Maison des écrivains est venue renforcer notre cohésion et calmer notre misanthropie, adoucir notre isolement. Cela faisait que nous pouvions appartenir enfin au reste du monde, cela nous ancrait dans la société québécoise.

Nous ne voulons plus vivre comme des déracinés. Vive la Maison des écrivaines et des écrivains !